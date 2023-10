Met de voeten weer op de grond? "Mogen niet denken dat Thibau Nys alles zal winnen"

Thibau Nys sloeg kermiscross van donderdag in Ardooie over, maar is er in Overijse opnieuw bij. Daar zijn ze blij met zijn komst, maar zijn ze ook voorzichtig.

Thibau Nys is plots de nieuwe prins van het veldrijden na zijn overwinningen in Beringen en Waterloo. Zondag voor eigen volk in het Vlaams-Brabantse Overijse is Nys er opnieuw bij. Daar wordt de eerste manche van de Superprestige gereden.

Organisator Willy Van Roy is natuurlijk blij met de komst van Nys, maar waarschuwt ook. "We mogen niet denken dat Thibau alles zal winnen", zegt Van Roy bij Het Nieuwsblad. "Maar zoals hij nu aan het rijden is, daar kan je als liefhebber alleen maar van genieten."

Incident Sven Nys in 2014

"En als Vlaams-Brabander is hij uiteraard meer dan welkom, net zoals zijn vader altijd welkom was", stelt Van Roy nog. Maar Sven Nys kwam niet altijd naar Overijse. Toen hij in 2014 niet uitreed, kreeg hij niet zijn volledige startgeld uitbetaald. Nys reed daarna niet meer in Overijse.

Sinds 2020 zit de veldrit van Overijse onder de koepel van Flanders Classics en moet Van Roy zich niet meer bezighouden met het deelnemersveld. Ook de voorverkoop van de tickets zit nu bij die Flanders Classics.