Remco Evenepoel ontwikkelt nauwe band met verrassende ploegmaat: "Dichter naar elkaar toegegroeid"

Remco Evenepoel heeft er, met onder meer een nieuwe overwinning in Luik-Bastenaken-Luik, drie ritzeges in de Vuelta en de wereldtitel tijdrijden, opnieuw een bijzonder sterk wielerjaar opzitten. Onze landgenoot zag zijn prestaties vorige week ook bekroond worden met de Kristallen Fiets.

Na zijn successeizoen, keerde Evenepoel deze week echter terug naar de plaats waar het drie jaar geleden helemaal fout ging. Namelijk de Muro di Sormano waar de sterrenner van Soudal Quick-Step in de Ronde van Lombardije van 2020 in een ravijn reed.

Evenepoel blikte er met zijn vrouw Oumi terug op de bewuste horrordag, al maakte de wereldkampioen tijdrijden ook tijd voor een verkenning van het deel van het parcours samen met ploegleider Klaas Lodewyck. Ook ploeggenoot Mattia Cattaneo was van de partij.

NAUWE BAND MET CATTANEO

De aanwezigheid van Cattaneo was niet toevallig. De 32-jarige Italiaan is afkomstig uit de streek en heeft volgens Klaas Lodewyck de laatste maanden een nauwe vriendschapsband opgebouwd met Remco Evenepoel.

"Het is goed om een verkenning in duo af te werken", zo legt Lodewyck uit in de vlog van Evenepoel op Youtube. "Evenepoel en Cattaneo zijn sinds de Vuelta meer en meer naar elkaar toegegroeid, zowel als wielrenners als vrienden."