Opnieuw spanningen? Patrick Evenepoel niet opgezet met uitspraken van Patrick Lefevere

Patrick Lefevere onthulde na de presentatie van het parcours van de Tour 2024 dat Remco Evenepoel nadacht over een dubbel Giro-Tour. Vader en manager Patrick Evenepoel lijkt daar niet zo gelukkig mee.

"Remco heeft nog een rekening openstaan in de Giro en hij was aan het overwegen om de Tour en de Giro te combineren", zei Patrick Lefevere na de presentatie van het parcours van de Tour bij Sporza. Evenepoel zelf ontkrachtte dat enkele uren later.

De Belgische kampioen had namelijk een dubbel overwogen als het parcours van de Tour zou tegenvallen. Maar met twee tijdrijden en heel wat zware bergritten, staat het parcours van de Tour 2024 Evenepoel wel aan.

Patrick Evenepoel niet blij

Toch is het vreemd dat Patrick Lefevere de interne discussie over het programma van Evenepoel naar buiten bracht. Verklaringen in de media zorgden de voorbije maanden ook al voor spanningen tussen Lefevere en Patrick Evenepoel.

Vader (en manager) Evenepoel lijkt dan ook niet opgezet met de openheid van Lefevere. Op X (Twitter) likete hij twee tweets die de uitspraken van Lefevere op de korrel nemen. Een betere communicatie tussen alle partijen lijkt steeds dringender te worden als Remco in 2024 wat meer rust wil vinden.

Waarom grijpen sommigen nooit de kans om eens te zwijgen. Al die extra vragen die nu opnieuw op het bord van #Evenepoel gaan komen. https://t.co/sdXtFE5uL1 — Kirsten Schatteman (@KSchatteman) October 25, 2023