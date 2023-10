Trainer Van Den Bosch onthult reden waarom Thibau Nys nog mindere wedstrijden zal rijden

Thibau Nys heeft dit seizoen duidelijk een stap gezet in het veldrijden. Hij won dan ook al in Beringen en in Waterloo.

In de tweede manche van de Superprestige in Ruddervoorde komt Thibau Nys zaterdag niet in actie, zondag in de tweede manche van de Wereldbeker in Maasmechelen is dat wel het geval. Kwestie van hem niet te overbelasten.

Weekends met twee crossen zouden daar wel voor kunnen zorgen. En dat wil de entourage van Thibau Nys vermijden. En winnen zal ook niet altijd lukken, zoals in Overijse al het geval was. Nys viel in de slotronde en werd vierde.

Trainingslimiet

"Het is aan ons om een constante in de prestaties van Nys te krijgen, maar er zullen nog wel mindere wedstrijden bij zitten", zegt zijn trainer Paul Van Den Bosch bij De Morgen

Van Den Bosch verklaart waarom Nys nog mindere wedstrijden zal rijden. "Nys zit nog niet aan zijn trainingslimiet. In zijn topweken traint hij tussen 17 en 20 uur, bij Lars van der Haar is dat regelmatig 24 à 25 uur."