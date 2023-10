Waarom Wout van Aert Giro-droom opnieuw mag opbergen voor Jonas Vingegaard door één Tourrit

Wout van Aert wil graag eens de Giro rijden in zijn carrière. Of dat volgend jaar zal zijn, is nog maar de vraag.

Wout van Aert zei begin oktober bij La Gazzetta dello Sport dat hij graag naar de Giro wilde. "Ik zou het echt willen, maar het is niet alleen mijn beslissing", zei Van Aert. Na de presentatie van het parcours van de Tour is de kans echter weer kleiner geworden. In de Tour wordt de negende rit, de befaamde gravelrit, wellicht een van de sleuteletappes. En dan zou kopman Jonas Vingegaard Van Aert wel eens hard nodig kunnen hebben. Dat was ook het geval in de Roubaix-etappe twee jaar geleden. Afscheid Nathan Van Hooydonck Vingegaard reed toen lek en moest tot twee keer toe van fiets wisselen. Van Aert bracht Vingegaard terug en beperkte het tijdsverlies op Pogacar tot enkele seconden. Die rol zou voor Van Aert ook in de gravelrit weggelegd kunnen zijn. Tiesj Benoot of Dylan van Baarle zouden dat ook kunnen doen, maar Van Aert zorgt natuurlijk veel meer zekerheid. En het gedwongen afscheid van Nathan Van Hooydonck zorgt ervoor dat Jumbo-Visma een van zijn sterkste klassieke renners kwijt is. En Van Aert nog meer richting de Tour wordt geduwd.