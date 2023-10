🎥 Toch wel heel erg apart: Mathieu van der Poel zorgt voor een opmerkelijk tafereel in Madrid

Waar Mathieu van der Poel zich langs de weg begeeft, kunnen er wel eens opmerkelijke dingen gebeuren. Daar zijn ze nu ook in Madrid getuige van geweest.

Een wereldtopper als Mathieu van der Poel is ook in Spanje enorm populair. De man die in Glasgow het WK won, zette in Madrid een criterium op zijn naam. In aanloop naar dat criterium wilde iedereen wel een glimp van Van der Poel opvangen, of zelfs veel meer dan dat. Bij hem langs gaan tijdens een signeersessie, bijvoorbeeld.

Nog voor de aanvang hiervan deed zich iets bijzonder voor. Dan zit je rustig te ontbijten aan het Plaza del Callao en dan passeert plots Mathieu van der Poel. Het kan perfect, want het is niet evident om het allemaal goed georganiseerd te krijgen.

Estar desayunando en Callao y…



🚴‍♂️ Aparece Mathieu Van der Poel.



📌 Cientos de personas están haciendo cola para conseguir su firma.



🎥 @AmorosCuatro pic.twitter.com/J2vP4tTZrB — Relevo (@relevo) October 29, 2023

Om de wereldkampioen naar de te voorziene plek voor de signeersessie te leiden, moest hij door een etablissement stappen waar mensen rustig van een koffie of een klein hapje aan het genieten waren. Op het plein zouden honderden mensen staan hebben aanschuiven om iets door Van der Poel te laten ondertekenen.