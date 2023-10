Jeugdvriend Sven Nys over Thibau: "Zij hebben hun mening rap moeten herzien over hem"

Thibau Nys duikt zondag in Maasmechelen weer het veld in. Wellicht zorgt dat weer voor veel aandacht en publiciteit die hij naar zich toetrekt.

Door de afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel is Thibau Nys nu een van de aandachtstrekkers van het veldrijden. En zijn overwinningen in Beringen en Waterloo zullen daar zeker bij geholpen hebben.

Immens populair

De populariteit van Thibau Nys stijgt dus week na week. "Zijn prestaties, uiteraard. Én zijn uitstraling en charisma. Het maakt Thibau tot een zegen voor de cross", zegt Benny Van Calster, een van de jeugdvrienden van vader Sven Nys.

Toch was iedereen niet meteen van Thibau Nys. "Beetje ‘blasé’ vonden sommigen hem in het begin. Die hebben hun mening rap moeten herzien. Hij is gewoon een heel open, vriendelijke kerel." Nys gaf in Overijse, waar hij vierde werd, de meeste interviews van iedereen.

Nys is populair, niet alleen bij de vroegere supporters van vader Sven Nys. Ook kinderen van tien of twaalf jaar vragen foto's, zij waren dus te jong om vader Sven nog te zien rijden. "Thibau triggert de jeugd", stelt Van Calster nog.