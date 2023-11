Sven Nys spreekt vol trots over zoon Thibau maar zit ook met twijfels over het EK

Sven Nys zag woensdag zijn zoon Thibau de winst pakken in de iconische Koppenbergcross, de wedstrijd die hij zelf tijdens zijn carrière maar liefst negen keer won. Nys senior was na de cross vol lof voor de prestatie van zijn zoon en blikte alvast vooruit naar het EK dit weekend.

Thibau Nys reed al er al vroeg in de cross vandoor en gaf deze koppositie, ondanks een zware en vooral modderige wedstrijd, nadien niet meer uit handen. Allesbehalve evident, zo weet ook vader Sven maar al te goed.

"Het is niet gemakkelijk om zo lang te domineren op dit parcours", zo legt Sven Nys uit bij Wielerflits. "Het is zo dat je je met die druk van achteruit geen fout kan permitteren, je kunt niet verzwakken. Op deze berg is twintig seconden niks. Als dat dan toch lukt, doe ik daar mijn hoed voor af."

Zonder druk naar het EK

Na zijn straffe prestatie in Melden, zijn de verwachtingen voor het EK van komend weekend in Pontchâteau meteen fors de lucht in de gang. Sven Nys hoopt deze echter enigszins te temperen.

"Hij heeft op elke koers al zijn stempel mee kunnen drukken, maar of hij hersteld gaat zijn, op deze leeftijd, dat weet ik niet", zo benadrukt Nys. "Binnen onze ploeg mogen we Lars van der Haar net dat tikkeltje hoger mogen inschalen."