Vader Van der Poel doet fikse uithaal naar praktijken bij Jumbo Visma

De grote rondes werden de voorbije jaren altijd maar spectaculairder. Telkens moest het hoger, verder, zwaarder voor de renners.

De renners in het peloton lijken wel een beetje vogelvrij verklaard. Organisatoren van grote rondes maken het hen elke keer zwaarder en zwaarder. De vraag rijst of het zelfs nog menselijk blijft.

Heel wat renners kunnen immers al een tijdje niet meer volgen in de grote rondes. Vaak doet slecht een handvol coureurs nog mee voor de prijzen.

“Mijn voorstel is: maak een lastenboek”, stelt José De Cauwer bij Het Nieuwsblad. “Zit als UCI samen met de organisatoren en de ploegen. Denk na over wat willen we zien in een grote ronde en leg dat dan ook vast: minimaal zoveel kilometer tijdrijden, maximaal zoveel aankomsten bergop en zoveel hoogtemeters.”

Adrie van der Poel, vader van Mathieu, gaat nog een stapje verder en wil uithalen naar de praktijken bij Jumbo Visma. “Doe dan ook maar gelijk een maximaal aantal UCI-punten per ploeg. Als we tenminste niet willen dat straks de Sky-trein terugkeert.”

En dat maakt hij zelfs heel erg concreet. “Laten we zeggen: maximaal 12.000 per Tourploeg. Als Jumbo Visma dan Vingegaard én Wout van Aert én Olav Kooij meeneemt, zitten ze al aan 9.000 punten. Dan is het: Oei, wat met de vijf anderen?”