Na de kritiek haalt Michel Wuyts heel ferm uit: "Dat kan pas zo niet verder"

Thibau Nys past voor Dendermonde, Lars van der Haar geeft het Wereldbekerklassement op. De UCI kan daar allerminst mee lachen, maar Michel Wuyts riposteert die kritiek met erg duidelijke woorden.

Topman Peter Van Den Abeele van de UCI had veel kritiek op de manier waarop bepaalde renners omgaan met de Wereldbeker. Nochtans zijn de startgelden in sommige andere races hoger en renners weten ook dat je met een truitje meer kan vragen dan met een derde plaats in het klassement van de Wereldbeker.

Michel Wuyts is streng over de zaak in zijn column in Het Laatste Nieuws: "Nogal wat Wereldbekermanches zitten titelstrijden fors in de weg. Of bezorgen een fatale kras."

Spierscheuren

"Je zal maar aantreden in Val di Sole, op een flank van de Passo Tonale, waar de zon na de middag niet komt. En na een onfortuinlijke schaatsbeurt een spier scheuren. Dat kan pas zo niet verder", aldus de analist en commentator.

Dat alle wereldbekers op zondag zijn en dat er liefst veertien manches zijn in een al zware kalender werkt volgens Wuyts ook niet in het voordeel van de Wereldbeker.