Absolute toptransfer is er eentje met een zwart randje: "Ferme kanttekening, hoeveel schijt heb je dan aan andere zaken?"

Movistar heeft een erg straffe transfer weten te verwezenlijken. Ze hebben namelijk Nairo Quintana terug weten te halen. Die reed geen enkele koers dit jaar door ... een dopingschorsing.

Quintana verdedigde tussen 2020 en 2022 de kleuren van Arkéa Samsic. In de Tour de France van 2022 eindigde hij op een knappe zesde plaats in het algemeen klassement, maar deze uitslag werd geschrapt nadat er sporen van Tramadol werden gevonden.

Officieel mocht hij eigenlijk wél racen, maar zijn ploeg zette hem op non-actief. Nu volgt er dus een transfer naar Movistar, waar hij zijn grootste successen kende met zeges in de Giro (2014) en de Vuelta (2016) en tweede plaatsen in de Tour de France.

"Het is heel raar dat Quintana naar dat middel heeft gegrepen. Dan zit de simpelheid toch in je hoofd. Er werd ook geen duidelijkheid gegeven over waarom Quintana dat nam, terwijl hij het duidelijk bewust heeft ingenomen. Het zit nergens anders in", aldus Thomas Dekker in Live Slow, Ride Fast.

"Wielrennen is weliswaar een stuk schoner, maar hier mag je best een kanttekening bij plaatsen. Als je dit doet, is ook de vraag: hoeveel schijt heb je dan bij andere dingen?", vraagt Dekker zich af. Hij kijkt daarbij - net als wij - ook gewoon naar de ploeg.

Transparantie

Welke baat heeft een team om een 33-jarige renner te rehabiliteren na een soort van dopingverhaal? Nog los van de vorm die Quintana al dan niet nog zal kunnen tonen na een jaar zonder races te rijden, toont het ook aan dat er minstens een grijze zone wordt betreden.

Het lijjkt een stap(je) terug naar het verleden. Beide partijen hebben er minder mee te winnen dan dat ze er mee te verliezen hebben en het lijkt meer op de oldskool-manier van wielrennen. Uiteraard verdient iedereen een tweede kans, maar vooral het gebrek aan transparantie lijkt een probleem.