Steun voor Van der Poel en Van Aert na UCI-dreigement: "Het zou spijtig zijn"

De uithaal van UCI-voorzitter Lappartient is bij veel veldrijders in het verkeerde keelgat geschoten. Ook Europees kampioen Michael Vanthourenhout verdedigt zijn collega's.

"Als een crosser de voorkeur geeft aan een nationale wedstrijd terwijl er een Wereldbeker is, dan rijdt hij de volgende Wereldbeker ook niet en dus ook het WK veldrijden niet", dreigde de UCI-voorzitter zondag stevig.

Wat dat betekent voor Wout van Aert en Mathieu van der Poel, die door hun late instap en beperkt aantal manches in de Wereldbeker rijden, is nog niet duidelijk. Maar een uitsluiting van de twee voor het WK behoort dus tot de mogelijkheden.

Wereldbeker moet belangrijker worden

"Het zou spijtig zijn mochten van Aert en Van der Poel niet kunnen meedoen. Op een WK wil je dat iedereen er is", zegt Michael Vanthourenhout bij Het Nieuwsblad. De verandering is zeker nog niet voor dit seizoen, vanaf volgend seizoen misschien wel.

Maar voor Vanthourenhout moet er wel iets veranderen, zodat de Wereldbeker weer het belangrijkste klassement wordt. "Nu is het misschien net iets te veel. Voor ons is elke wedstrijd even belangrijk en dat zou niet mogen. De Wereldbeker zou er iets moeten bovenuit steken, dat moet terug veranderen."