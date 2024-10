Paniekvoetbal van Patrick Lefevere? Stijn Steels komt met nuchtere analyse

Het voorjaar van 2024 was een stevige tegenvaller voor Soudal-QuickStep. Dat deed Patrick Lefevere zelfs zeggen dat Remco Evenepoel in de klassiekers zou uitgespeeld worden.

Soudal-QuickStep reed dit jaar meer dan ooit in de belangstelling, met Remco Evenepoel die een dubbele olympische titel pakte, een wereldtitel behaalde en derde werd in zijn eerste Tour de France.

Toch bleef de ploeg van Patrick Lefevere uit beeld, waar het vroeger gewoon niet weg te slaan was: de voorjaarsklassiekers. Een gevolg van de nieuwe wind om voor het rondewerk met Evenepoel te kiezen?

“We zitten met een hele jonge ploeg”, vertelt Stijn Steels aan WielerFlits. “We hebben heel veel neoprofs in de ploeg gehaald, die ook aan het doorgroeien zijn en waar we veel mooie dingen van gezien hebben. Het is een transitieperiode die we aan het doormaken zijn.”

Patrick Lefevere opperde al om Remco Evenepoel in het voorjaar te laten opdraven, in klassiekers als Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Is dat niet een beetje paniekvoetbal spelen van de CEO?

“Ik denk dat we stap voor stap moeten bekijken of dat kan of niet kan, dat Remco die kern versterkt. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar zeg nooit, nooit. Het is zeker niet op dit moment al de eerste denkpiste, maar dat moet nog besproken worden.”