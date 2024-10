Patrick Lefevere heeft het totaal verkeerd gezien en wordt op zijn plaats gezet: "Helemaal niet het geval"

Patrick Lefevere was best tevreden over het parcours van de Tour de France. Al was er één iets waar hij echt wel een probleem mee had.

Het parcours van de Tour de France 2025 wist Patrick Lefevere tijdens de voorstelling wel te bekoren. Goed voor Evenepoel, maar ook voor sprinters, waardoor de CEO van Soudal-QuickStep overweegt om Tim Merlier ook mee te nemen. Parcoursbouwer Thierry Gouvenou schiet in een lach als hij gevraagd wordt of het parcours een beetje op maat van Remco Evenepoel gemaakt is. “We maken het parcours nooit in functie van één renner”, zegt Gouvenou aan Het Nieuwsblad. “Maar in grote lijnen: de eerste week moet Evenepoel zeker liggen, met een aantal ritten en hellingen die aan Luik-Bastenaken-Luik doen denken. Er is ook een vlakke tijdrit van 33 kilometer waar hij veel tijd kan pakken. Daartegenover staat een zware bergrit naar Col de la Loze waar je hem misschien niet op zijn best verwacht.” Patrick Lefevere schreeuwde ondertussen alweer moord en brand omdat hij in etappe drie tussen Valenciennes en Duinkerke kasseien zag staan in het roadbook. Gouvenou kan Lefevere echter meteen geruststellen dat er dit jaar niet voor spectaculaire passages gekozen werd. “Er zijn geen kasseien dit jaar. Geen kasseien en ook geen gravel”, voegt hij er nog aan toe.