Bruyneel-theorie van tafel geveegd: Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel trekken conclusies na jaren van geruchten

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step zijn eruit. Ze willen de geruchten van de voorbije jaren achter zich laten en engageren zich om hun overeenkomst tot 2026 te respecteren.

Dit jaar waren de geruchten over een eventuele overstap naar Red Bull-BORA-hansgrohe een tijd lang hardnekkiger dan ooit. Uiteindelijk kwam er niets van in huis en besloot Remco Evenepoel om bij Soudal Quick-Step de blijven. De vraag is dan: voor hoe lang wil hij dat doen? Evenepoel heeft immers nog een contract tot het einde van 2026.

Johan Bruyneel lanceerde onlangs de theorie dat Evenepoel nog een jaartje erbij zou kunnen doen bij Soudal Quick-Step, om dan begin 2026 naar Red Bull-BORA-hansgrohe te gaan. Tegen dan zou Primoz Roglic immers weer een jaartje ouder zijn en mogelijk zit Sven Vanthourenhout dan ook in de staf van Red Bull. Ook zo'n scenario zou nu van tafel zijn.

Evenepoel en zijn ploeg op zelfde lijn

Het Laatste Nieuws schetst hoe Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel de violen gelijk hebben gestemd. Er hebben gesprekken plaatsgevonden om alles uit te klaren, ook tussen Patrick Lefevere en zijn rechterhand Jurgen Foré, de COO van de ploeg. De rangen zijn volledig gesloten en alle partijen zijn dichter naar elkaar gegroeid.

Patrick Lefevere is vastberaden om Evenepoel zijn contract te laten uitdoen bij Soudal Quick-Step en voorlopig geeft de renner geen signalen die op het tegendeel wijzen. Evenepoel heeft zo ook voor zichzelf een situatie gecreëerd waarin hij in alle rust de komende maand weer de batterijen kan opladen. Zo kan hij fris beginnen aan 2025.

Tour hoofddoel voor Evenepoel in 2025 en 2026

De grote uitdaging blijft om zich te meten met Pogacar en Vingegaard in de Tour. Zijn ploeg verbindt zich ertoe om Evenepoel bij die missie zo goed mogelijk te ondersteunen, in 2025 én 2026.