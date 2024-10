Plots onzekerheid over de Giro van 2025, organisatie reageert meteen op de geruchten

De presentatie van het parcours van de Giro in 2025 is door organisator RCS uitgesteld. Het doet meteen geruchten ontstaan over mogelijke problemen.

Op 12 november zou RCS het parcours van de Giro voor mannen en vrouwen in 2025 officieel voorstellen. Die parcoursvoorstelling is nu echter voor onbepaalde tijd uitgesteld, waardoor er meteen geruchten ontstaan.

De Giro voor mannen zou in 2025 normaal gezien van start gaan in Albanië, maar daarmee zouden volgens Cicloweb problemen mee zijn. Dat komt onder meer door een politieke afspraak tussen Italië en Albanië over asielzoekers.

Italië liet in Albanië een opvangcentrum bouwen waar migranten die in Italië aankomen naartoe zouden worden gebracht en daar hun asielaanvraag kunnen indienen. Een rechtbank in Rome oordeelde echter dat de migranten recht hebben op een reguliere asielaanvraag in Italië.

Geen probleem met Albanië volgens RCS

De Grande Partenza in Albanië zou zo op losse schroeven staan. Maar dat spreekt Paolo Bellino, algemeen directeur bij organisator RCS, tegen. "Er is geen verandering in de plannen, noch een probleem met Albanië", zegt hij tegen Tuttobiciweb.

"De persconferentie in Rome is enkel en alleen uitgesteld vanwege een technisch probleem aan onze kant. Ik kan niet meer zeggen, want we zullen spoedig met een persbericht komen."