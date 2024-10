Niels Albert houdt zijn hart vast over Thibau Nys: "Geen tweede keer"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Thibau Nys won de Druivencross in Overijse. Dat schept bij Niels Albert de nodige verwachtingen voor wat komt.

De overwinning van Thibau Nys in Overijse was er eentje om duimen en vingers van af te likken. Analist Niels Albert is bijzonder blij met die overwinning, maar het moet nu wel verder gaan.

Hij verwacht dat Nys er nu ook zal staan op de Koppenbergcross én het EK in Pontevedra. Al zal hij daar telkens wel moeten afrekenen met Eli Iserbyt.

Eén scenario moet nu absoluut vermeden worden. “Hopelijk gaat Thibau nu niet dezelfde toer op als vorige winter”, vertelt Albert aan Het Laatste Nieuws.

Na zijn zege op 1 november vorig jaar stokte de machine van Nys en won hij geen enkele cross meer. “Een jaar ouder en rijper, en met de enorme progressie die hij afgelopen zomer op de weg heeft gemaakt, zie ik het hem eerlijk gezegd geen tweede keer overkomen.”

En dus wordt de cross volgens Albert nu weer helemaal Belgisch. “Het maakt van Nys en Iserbyt de twee topfavorieten voor het zware tweeluik dat er aankomt.”