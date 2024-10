Venijnige streek van Tourorganisatie: Zonneveld ziet Pogacar een loer gedraaid worden

Tadej Pogacar heeft in de Tour de France van dit jaar alle spanning weggenomen. Volgens Thijs Zonneveld was de Tourorganisatie daar niet gelukkig mee.

De Tour de France lag dit jaar al heel erg snel in een definitieve plooi. Er was gewoon geen houden aan Tadej Pogacar, waardoor de grote en spannende show die er moest komen er uiteindelijk niet kwam.

“De Tourorganisatie moet wel met afgrijzen hebben toegekeken naar de manier waarop Tadej Pogacar het afgelopen jaar de ene na de andere koers vroegtijdig besliste”, schrijft Zonneveld in Algemeen Dagblad. “Als hij aan de start stond, was de winnaar bekend.”

En dus moesten er maatregelen genomen worden richting de editie van 2025, om toch maar de televisiekijkers niet te verliezen. “Het kan dus niet anders of ze hebben nagedacht over de Anti-Pogi-Tour: een parkoers dat hem zo min mogelijk ligt.”

De enige barsten die Pogacar ooit toonde waren tegen Jonas Vingegaard. “Op de Ventoux werd Pogacar in 2021 gelost door Vingegaard, op de Hautacam werd hij in 2022 gevierendeeld door Wout van Aert en de Col de la Loze is van Pogacars ineenstorting in 2023.”

Al die passages zitten opnieuw in de Tour. “Ze zoeken simpelweg alle demonen van het Sloveense wonderkind nog maar eens op. Ze hopen ermee het duel tussen Pogacar en Vingegaard te reanimeren, maar de Pogacar van 2024 was niet de Pogacar van 2023, 2022 en 2021. Hij had afgelopen jaar geen enkele zwakke plek: hij was op ieder terrein beter dan zijn rivalen.”