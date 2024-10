Soudal Quick-Step spreekt duidelijke taal over dichten van kloof met Pogacar door Evenepoel

Tadej Pogacar domineerde in 2024 bijna overal waar hij aan de start stond. Soudal Quick-Step en Remco Evenepoel proberen de kloof in 2025 te dichten.

Met twee olympische titels, een wereldtitel tegen de klok en een derde plaats in de Tour de France beleefde Remco Evenepoel een bijzonder goed jaar. Maar Tadej Pogacar deed nog een stevig stukje beter.

De Sloveen domineerde onder meer de Giro, de Tour en het WK op de weg. Pogacar won de Tour met meer dan zes minuten voorsprong op Vingegaard, Evenepoel werd op meer dan negen minuten derde.

Steels over kloof tussen Pogacar en Evenepoel

"Het is niet alleen aan ons, maar aan alle andere ploegen om daar een antwoord op te vinden", zegt ploegleider Tom Steels bij WielerFlits. "Wat niet eenvoudig is. Zeker niet." Toch wanhoopt Steels ook niet.

Want volgend jaar kunnen de verhoudingen alweer anders liggen. Evenepoel en ook Vingegaard kenden geen ideale voorbereiding op de Tour met hun valpartij in het Baskenland. Terwijl Pogacar telkens een vlekkeloze voorbereiding had.

Evenepoel wil ook een stap zetten om de kloof met Pogacar te dichten. "Nu is er nog een aanzienlijke kloof, maar volgend jaar is volgend jaar en je weet nooit hoe dat seizoen loopt. Maar het is zeker en vast de bedoeling om die kloof te dichten in de toekomst."