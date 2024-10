Onthullingen over mysterieuze Vueltarit met Evenepoel in hoofdrol: "Vertelden allebei dat ze geflikt waren"

Robert Gesink zet eind dit jaar officieel een punt achter zijn carrière als profrenner. Hij vertelde zopas een opvallende anekdote van wat hij meemaakte met Remco Evenepoel.

Zijn laatste koers heeft hij al eventjes gereden. De profcarrière van Robert Gesink, wiens contract bij Visma Lease a Bike afloopt, zit er eind dit jaar officieel helemaal op.

In de podcast ‘De Rode Lantaarn’ heeft de Nederlander een uitgebreide terugblik op zijn carrière gedaan. Daarin kwam ook een opvallende anekdote waarin Remco Evenepoel een grote rol speelt aan bod.

We keren terug naar de achttiende rit van de Vuelta in 2022. Gesink werd toen op 200 meter van de finish nog voorbijgesneld door Remco Evenepoel. “Evenepoel en Mas zaten achter mij”, vertelt de 38-jarige Nederlander.

“Ze waren met z’n tweeën flink aan het geven en op 200 meter van de finish haalden ze me in. Een dag later komt Mas naar me toe. Hij zei dat Evenepoel tegen hem had gezegd dat hij mocht winnen als hij ervoor reed. En nog Mas: ‘Dus ja, ik heb er dan maar voor gereden. Sorry man, het spijt me echt. Remco flikt me dan nog op de streep’.”

De woorden van Mas waren amper koud toen ook Evenepoel naar de Nederlander kwam. “Hij vertelde dat Mas tegen hem had gezegd dat hij de rit mocht winnen, zolang ‘die Gesink’ maar niet won.”

Dit jaar zat de bewuste Alto del Piornal opnieuw in de Vuelta. Opnieuw kwam Mas naar Gesink toe. “Hij excuseerde zich nogmaals voor wat er toen gebeurd was. Daarom heb ik de neiging om Mas wat meer te geloven dan Evenepoel. Maar ze vertelden allebei los van elkaar dat ze geflikt waren door de ander.”