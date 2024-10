Broers Roodhooft slaan ferme slag: Mathieu van der Poel krijgt enkele nieuwe ploegmaats bij Alpecin-Deceuninck

Het lijkt erop dat de broers Roodhooft weer een ferme slag slaan in hun opzet om Alpecin-Deceuninck verder uit te bouwen. Twee (relatief) jonge talenten komen de ploeg volgend jaar versterken.

Alpecin-Deceuninck heeft enkele nieuwe gezichten voor 2025 voorgesteld. Het gaat om twee renners voor de WorldTour-ploeg en drie talenten voor de opleidingsploeg. Johan-Price Pejtersen en Gal Glivar vervoegen de WorldTour-ploeg en worden dus de nieuwe ploegmaats van Mathieu van der Poel. Zij komen toe met toch al enige adelbrieven.

Het zijn in de eerste plaats echte hardrijders, want ze hebben zich al bewezen in het tijdrijden. Price-Pejtersen is wereldkampioen tijdrijden en twee keer Europees tijdrijden geworden bij de beloften. De 25-jarige Deen komt over van Bahrein Victorious. Tweevoudig Sloveens kampioen tijdrijden bij de junioren Gal Glivar (22) wordt opgepikt bij de opleidingsploeg van UAE.

Belgische talenten stromen door

Voor Glivar wordt het zijn eerste jaar bij de grote jongens. Er zijn nog renners die dat volgend seizoen zullen zeggen, want Alpecin-Deceuninck laat ook Simon Dehairs, Ramses Debruyne, Emiel Verstrynge en Tibor del Grosso doorstromen van de opleidingsploeg naar het WorldTour-team. Ook zij kunnen vanaf nu in theorie ingezet worden aan de zijde van Van der Poel.

"Alpecin-Deceuninck is in recente jaren een dominante kracht geweest in het wielrennen. Er heerst een winnaarscultuur, van deze omgeving wil ik deel uitmaken", legt Price-Pejtersen zijn overstap uit. "Ik ben iemand voor de korte, explosieve klimmetjes en ik ben niet traag in een kleine groep. Op lange termijn wil ik deelnemen aan de Tour", zegt Glivar.

Alpecin-Deceuninck versterkt ook opleidingsteam

Bij het Development Team van Alpecin-Deceuninck verwelkomen ze dan weer Nio Vandevorst, Aless De Bock en Stefano Viezzi.