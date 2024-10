Helemaal in het hoofd van Van der Poel kruipen: "Speelse Mathieu aan zet"

Mathieu van der Poel liet een tijdje terug weten dat hij overweegt om de Tour van 2025 te skippen. Nochtans biedt het parcours hem wel heel wat mogelijkheden.

Het parcours van de Tour de France 2025 werd eerder deze week voorgesteld. Dat lijkt wel op het lijf van Mathieu van der Poel gegoten te zijn.

De avond voor de officiële voorstelling van het parcours liet de Nederlander echter weten dat hij overweegt om een jaartje geen Tour te rijden. Laurens ten Dam toont in zijn podcast ‘Live Slow Ride Fast’ begrip voor die keuze.

“Er is gewoon weinig te halen voor hem in zo'n Tour”, vertelt Ten Dam. “Dus ik snap wel dat hij zegt: 'Ik weet het even niet, want ik ben nu twee keer geweest. Daar heb ik achttien sprints aangetrokken voor Jasper Philipsen.'”

Van der Poel zou dan maximaal inzetten op het wereldkampioenschap mountainbiken. Dit jaar was de Tour de France ook een ideale voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs.

Het zit gewoon in de aard van het beest Van der Poel op dit moment. “Dan heeft hij ook nog dat WK gereden en wereldkampioen gravel geworden. Hij heeft zoveel op de weg gereden en de speelse Mathieu wil misschien wel weer eens wat anders.”