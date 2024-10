Lefevere geeft Evenepoel nu al tactisch advies waar hij helemaal niet van houdt

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Deze week stelde ASO het parcours van de Tour de France 2025 voor. Er is heel wat optimisme bij Patrick Lefevere over de kansen van Remco Evenepoel.

Remco Evenepoel reed dit jaar bij zijn eerste deelname aan de Tour de France naar de derde plaats. Beter doen dit jaar wordt niet eenvoudig, zeker als je Tadej Pogacar of Jonas Vingegaard van hun plekje moet rijden.

Toch is het parcours van de editie van 2025 wel spek naar de bek van onze landgenoot. Er zijn maar liefst 44 kilometers in een tijdrit, waarvan 11 bergop. Dat mocht voor Evenepoel zelfs nog wat meer zijn.

“Dat aantal kilometers lijkt weinig, maar daar verlies of win je de Tour niet. Ik denk dat er wel iets inzit”, vertelt Patrick Lefevere, die hoopt op enkele ritzeges van zijn poulain, aan Sporza.

Tactisch advies voor Evenepoel in de Tour

Evenepoel had na de Tour van dit jaar al aangegeven dat hij deze winter ervoor zou werken om zijn klimvaardigheden bij te schaven. Dat doet Lefevere nu zelfs al een opvallende tactische beslissing nemen.

“Zelf aanvallen hoeft hij niet te doen, hij hoeft alleen maar minder tijd te verliezen. In een van de etappes in de jongste Tour verloor hij enkele minuten. Dat zie ik nu niet meer gebeuren. Hij is een jaar ouder.”

Toch wordt het niet gemakkelijk, zeker omdat gewoon volgen niet in de natuur van Evenepoel ligt. “Het gevaar ligt om elke hoek. In de Tour moet je drie weken rustig blijven. Wat hij dit jaar gedaan heeft, was een beetje anti-Remco, maar hij wordt wel derde.”