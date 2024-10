Discussies en een negatieve (?) karaktertrek: Vader Sven Nys legt Thibau op de rooster

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De zege in Overijse geeft Thibau Nys een enorme boost. Het zou wel eens het grote kantelpunt van dit seizoen kunnen zijn.

Thibau Nys begon eerder onopvallend aan het crossseizoen. De overwinning in de Druivencross doet de situatie echter helemaal omslaan. Hij is nu plots topfavoriet voor de Koppenbergcross en het EK.

De uitleg waarom het plots wel loopt is duidelijk: de nodige rust nemen. “Het was altijd maar trainen, trainen, trainen”, zegt vader Sven aan Het Laatste Nieuws. “Omdat hij na die keelontsteking, bronchitis en antibioticakuur in de aanloop richting veldritseizoen een achterstand moest ophalen.”

De intentie was er om ook vorige week verder door te trekken, maar Thibau luisterde naar zijn lichaam. “En dan toch een dag of drie de handrem optrok. Met supercompensatie tot gevolg.”

Het blijft een groot discussiepunt, de goede balans vinden tussen training en rusten. “Zulke discussies zijn er wel vaker, hoor. Thibau weet heel goed wat hij wil. Hij is niet de man die zomaar blind alles slikt.”

Al heeft Thibau ook een negatieve karaktertrek, ook al noemen anderen dat net heel positief, die hem parten speelt. “Hij kan heel slecht tegen zijn verlies”, lacht vader Sven. “Da's goed. Maar je wordt daar natuurlijk onvermijdelijk mee geconfronteerd.”