Niels Albert komt met dé oplossing tegen de UCI: "Maak hem eens zot en het zou nogal een spel zijn"

Het is eens te meer hommeles in veldritland. De uitspraken van UCI-voorzitter Lappartient zijn hard aangekomen bij de renners. Niels Albert komt met een wel héél opvallende mogelijke oplossing, al is de vraag of het constructief te noemen is.

UCI-voorzitter Lappartient kwam met een ferme uitspraak waarbij een aantal renners mogelijk niet zouden mogen deelnemen aan het WK (lees het HIER nog eens na). En daar kwam heel wat kritiek op vanuit het peloton en ook van de analisten. Niels Albert oppert in LAMBERT & ALBERT een opmerkelijke oplossing: "Volgens die regels zouden Pidcock, van Aert en van der Poel mogelijk ook niet mogen starten op het WK dan. Als je dan zo'n slimme hebt zoals in Overijse ... Hoe noemt die organisator daar?" (Willy van Roy, nvdr) Overijse of Tabor "Als je hem zo zot maakt dat hij 100.000 euro startgeld wil geven aan Pidcock, van Aert en van der Poel en je laat ze tegen elkaar rijden en je zet er wat tenten bij. Ik ben eens benieuwd waar er dan het meeste volk zou zijn, in Overijse of Tabor ... Het zou nogal een spel zijn." "Dat is toch een geweldige oplossing? Neen, de constructieve oplossing is minder crossen en ook financieel tussenkomen", aldus nog Albert.