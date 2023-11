'Zdenek Stybar zorgt voor dé twist van het jaar'

Zdenek Stybar: driemaal wereldkampioen veldrijden, succesvol ex-Quick-Stepper en sinds vorige maand wegwielrenner af. Of toch niet? Er lijkt nu een grote twist in de maak voor het seizoen 2024, zo geeft hij zelf aan.

Zdenek Stybar had vorige maand aangegeven dat de Tour of Guangxi zijn laatste wegwedstrijd zou worden. Na een pak blessurelast had 'Styby' het moeilijk om een nieuwe ploeg te vinden en dus hing hij de fiets aan de haak.

"Nu is het tijd om te denken aan de toekomst", klonk het onder meer. De gewezen topper in het veldrijden ging/gaat deze winter wel nog een afscheidstournee in het veld ondernemen. Met het WK in Tabor als ultieme eindbekroning en eerbetoon.

Maar mogelijk komt er nu toch wel een ferme twist. Zdenek Stybar heeft namelijk zelf laten weten dat hij misschien toch nog door zal doen. Hij had gehoopt dat zijn ploeg zeker nog voor het voorjaar op hem zou hebben gerekend en was teleurgesteld.

Nog niet klaar om carrière te eindigen

"Nu ben ik nog niet klaar om mijn carrière te beëindigen", aldus Stybar bij WeLoveCycling. Met het continentale Tsjechische ATT Investments-team zou er een geïnteresseerde ploeg zijn om hem alsnog een contract aan te bieden voor 2024.

Stybar bevestigt dat dat team een optie is, maar bekijkt zijn mogelijkheden. "Ik heb nog geen tijd gehad om er rustig over na te denken.” Een andere optie zou een job als ploegleider kunnen worden, de komende maanden zal het uitwijzen.