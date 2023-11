UCI legt Belgische renner extra straf op na racistisch gebaar in China

Gerben Thijssen en de Est Madis Mihkels hebben een straf gekregen van de UCI voor hun racistisch incident in de Ronde van Guangxi in China. Ze moeten onder meer een boete betalen.

Tijdens een verkenningsrit voor de Ronde van Guangxi postte Gerben Thijssen een foto van zijn ploegmaat Madis Mikhels die zijn ogen in een spleetvorm trok. De foto werd snel verwijderd, maar circuleerde toch op sociale media.

Intermarché-Circus-Wanty zette de twee op een vliegtuig naar huis en Thijssen en Mikhels boden uitgebreid hun excuses aan. Maar zoals verwacht liet de UCI het daar niet bij en legde de twee dan ook een extra straf op.

Boete en cursus

"De UCI veroordeelt ondubbelzinnig alle vormen van racistisch en discriminerend gedrag en zet zich via de reglementen van de UCI en haar programma's in voor integriteit, diversiteit, inclusie en gelijkheid in de wielersport", klinkt het.

Thijssen en Mikhels hebben een boete gekregen, hoe hoog die is, is niet duidelijk. De twee moeten ook een educatieve cursus bijwonen over de strijd tegen racisme. Ze hebben zich neergelegd bij de straf.