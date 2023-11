Zesdaagse van Gent verkochte boel? Winnaar zet critici stevig op hun plaats

Robbe Ghys en Lindsay De Vylder wonnen voor het tweede jaar op rij de Zesdaagse van Gent. Maar er blijft die eeuwige twijfel over het sportieve van de zesdaagse.

De Zesdaagse van Gent was dit jaar opnieuw spannend tot in de laatste ploegkoers. Daarin rekenden winnaars Robbe Ghys en Lindsay De Vylder onder meer af met de Nederlandse wereldkampioenen Yoeri Havik en Jan-Willem Van Schip.

Maar bij velen blijft de twijfel over de sportieve strijd. De Zesdaagse van Gent wordt ook weleens 'Gentse Feesten van de Winter' genoemd, er is dan ook veel interactie tussen de renners en het publiek, met ook wat show.

Geen kermis

Maar die show gaat niet ten koste van het sportieve, stelt Gentenaar Jules Hesters. "In de media wordt geschreven dat dit kermis is, maar het is niet meer zoals vroeger. Iedereen rijdt vol om te winnen. Tuur Dens is hier bijna een keer flauw gevallen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dens moest zaterdag forfait geven voor de laatste ploegkoers omdat hij zo diep was gegaan tijdens zijn vierde record op vijf dagen op de 500 meter. De Nederlander Van Schip moest zondag dan weer de interviews laten schieten omdat hij te diep was gegaan in de laatste ploegkoers.

Winaar Robbe Ghys deed ook nog zijn duit in het zakje om de sportieve waarde van de Zesdaagse te verdedigen. "Mensen die zeggen dat dit afgesproken boel is, mogen er altijd een keer tussen komen rijden."