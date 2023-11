Opvallende tape op de rug, maar geen blessure: Evenepoel legt uit wat er aan de hand is

Remco Evenepoel heeft sinds dit jaar een eigen kanaal op Youtube. Daar laat hij zien waar hij allemaal mee bezig is.

Remco Evenepoel postte een vierde video op zijn kanaal op Youtube. Daar gaat hij dieper in op de Chrono des Nations, de tijdrit die hij op het einde van het seizoen reed.

In de video vertelt Evenepoel honderduit over hoe hij zich voorbereidt op het tijdrijden. Daar komt ongelofelijk veel bij kijken.

In de video is te zien hoe Evenepoel zijn rug helemaal laat intapen door zijn verzorger. Het gaat echter niet om een blessure of zo, maar heeft wel een heel duidelijke bedoeling.

“We doen dat omdat de tape me helpt gedurende een lange tijd in de juiste positie te blijven. Want op het einde van een tijdrit zijn de spieren wat vermoeid”, vertelt Remco Evenepoel over de ware toedracht.

“De tape helpt om in positie te blijven door de spieren er eigenlijk aan te doen herinneren dat ze in de juiste positie moeten blijven. Als ik wat meer rechtop ga zitten, voel ik de spanning van de tape. Wat niet zo aangenaam is.”