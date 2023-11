Jonas Vingegaard over doping in de koers: "Ik wil het niet verbergen"

Jonas Vingegaard onthulde dat hij één keer een dopingcontrole had gemist. Maar de Deen deinst er niet voor terug om over doping te spreken.

In een interview met Ekstra Bladet verklapte Vingegaard dat hij ooit eens een dopingcontrole had gemist. De Deen wordt tussen de 60 tot 70 keer per jaar gecontroleerd, wat hij niet erg vind. "Het is een goede zaak om voortdurend getest te worden."

Maar toch beseft Vingegaard dat renners twintig jaar geleden ook getest werden en toch doping namen. "Op de een of andere manier kunnen renners nog steeds vals spelen, dus ik wil niet zomaar zeggen, zoals ze vroeger deden, dat ik de renner ben die het meest getest wordt."

"Al mijn tests zijn negatief, maar in het verleden hebben renners zaken gedaan en dus geloven mensen dat renners het opnieuw zullen doen", stelt de Deen nog.

Blijven spreken over doping

Grote dopingzaken zoals het Festina-verhaal, Lance Armstrong of Floyd Landis, lijken nu verdwenen uit het peloton, maar toch voelen de renners van vandaag nog altijd de gevolgen daarvan, vindt Vingegaard.

"Ik vind het een schande dat we lijden onder wat er twintig tot dertig jaar geleden is gebeurd", zegt Vingegaard. "Ik wil het niet verbergen. Het is gebeurd en ik vind het nog steeds belangrijk om over het verleden te praten."

"Want als je het gewoon onder de mat veegt, dan lijkt het alsof het je niets kan schelen. Als je erover praat, is de kans groter dat je niet vals speelt, denk ik. Misschien is het een manier om te voorkomen dat het in de toekomst gebeurt."