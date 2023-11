Zdenek Stybar heeft de knoop doorgehakt over het einde van zijn wielercarrière

Zdenek Stybar (37) verliet dit jaar na 12 seizoenen de ploeg van Patrick Lefevere en reed bij het Australische Jayco AlUla. Maar daar werd zijn contract niet meer verlengd en dus moest de Tsjech nadenken over zijn toekomst.

Het zat Stybar ook niet mee in 2023. In mei werd hij nog geopereerd aan een vernauwde slagader en lag hij vier maanden in de lappenmand. In zijn eerste koers kreeg Stybar covid, waardoor hij zijn conditie weer helemaal verloor.

Daardoor kon Stybar niet strijden voor een contractverlenging en half oktober hintte Stybar al op een wielerpensioen. Op een persconferentie in Praag kondigde Stybar dus aan dat het WK veldrijden voor 99% zeker zijn laatste koers zal zijn.

Stybar zou nog één of twee andere opties hebben, dat zou de andere 1% zijn. Hij wil ook nog andere uitdagingen aangaan op de fiets zoals Cape Epic of gravelwedstrijden, maar enkel voor de fun.

"Het is een mooie manier om de cirkel rond te maken. Ik denk dat er geen beter moment is om afscheid te nemen van je carrière dan daar waar die carrière echt begon. Het zou perfect zijn voor een afscheid", zei Stybar bij Czeska Televize Sport.

