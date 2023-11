Nathan Van Hooydonck over zijn grootste idool: "En plots vond ik hem een lul"

Nathan Van Hooydonck zette dit jaar een punt achter zijn carrière. Hij blikte in de podcast De Rode Lantaarn terug op heel wat wielermomenten.

Nathan Van Hooydonck was toen hij een jonge wielerfan was helemaal bezeten van Fabian Cancellara, maar plots was de liefde voorbij. De reden? “Dat is eigenlijk een beetje weggeëbd toen ik prof werd en ik al die verhalen hoorde dat het zo’n arrogante zak was, haha”, vertelt Van Hooydonck.

Het feit dat Cancellara een alleskunner was deed Van Hooydonck nochtans veel succes hebben. En dus wou Van Hooydonck hem ontmoeten, als jonge wielerfan.

“Ik weet ook nog dat ik met mijn ouders en zusje naar het natour-criterium in Sint-Niklaas ging. We stonden aan zijn camper, maar hij kwam er maar niet uit. Ze zeiden dat hij aan het bellen was”, gaat hij verder.

Toen hij buitenkwam gebeurde echter iets wat niemand verwacht had. “Hij stapte op zijn fiets en reed ons zo voorbij. Ik stond daar met mijn t-shirt van Cancellara voor een handtekening. Ik was een jaar of dertien en ik dacht: verdomme, waarom geeft hij me nou geen handtekening? Toen kwamen die verhalen en dacht ik: het is echt een lul.”