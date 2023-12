Legende uit het wielrennen ziet nog groot verbeterpunt bij Jumbo-Visma

Jumbo-Visma was de beste ploeg van 2023 als eindwinnaar van de WorldTour. Beter doen in 2024 wordt dan ook bijzonder moeilijk.

Met eindzeges in de drie grote rondes en in totaal 69 overwinningen was Jumbo-Visma duidelijk de beste ploeg dit jaar. De Nederlandse ploeg veroverde dan ook heel wat harten in 2023.

Ook Bjarne Riis was dit jaar onder de indruk. "Ik geniet van Jumbo-Visma, daar loopt zoveel talent rond. Ze hebben een groot budget, maar niets wordt aan het toeval overgelaten en ze doen alles om marginale winst te behalen", zegt hij bij Børsen.

Maar dat betekent niet dat alles goed loopt bij de Nederlandse ploeg, vindt Riis. "Qua communicatie kunnen ze nog een stap maken, maar op alle andere vlakken lopen ze ver voor op de rest."

"Ik begrijp niet waarom de andere ploegen niet harder proberen om de achterstand in te halen. Zij zullen innovatief en creatief moeten zijn, maar ik zie ze het gewoon niet doen", zegt de Deen nog.