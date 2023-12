Paul Herygers reageert op uitspraak Mathieu van der Poel: "Dan is De Vlaeminck eraan voor de moeite"

In Essen zagen we voor het eerst Wout van Aert in actie, binnen twee weken op 22 december duikt ook die andere godheid Mathieu van der Poel voor het eerst in het veld. En de Nederlander heeft ambities.

"Ik hou alles wat in de gaten. We zien hem niet veel, het wordt tijd dat hij eens op de proppen komt", is Paul Herygers bij Sporza alvast reikhalzend aan het uitkijken naar de komst van Mathieu van der Poel in het veld deze winter. Nog twee weken geduld dus. De Nederlander zette deze week de puntjes op de i wat bepaalde uitspraken betreft. Hij nuanceerde het verhaal over een winter zonder crossen én gaf aan ooit misschien opnieuw fulltime voor de cross te kunnen kiezen in de verre toekomst. Erik De Vlaeminck eraan voor de moeite? Bovendien wil hij graag het record van Erik De Vlaeminck breken. Die werd liefst zeven keer wereldkampioen in het veld, Mathieu van der Poel zit voorlopig aan vijf. Zelfs als hij wint in Tabor moet hij dus ook de volgende winters zeker nog aan de bak. "Dan ben je eraan. Ik denk dat De Vlaeminck er op termijn aan zal zijn voor de moeite, als Mathieu van der Poel dat ambieert. Hij zal op zijn minst nog een paar keer moeten terugkomen en hij zal het nooit verloochenen. Zijn moeder heeft graag dat hij crosst, het is minder gevaarlijk dan op de weg."