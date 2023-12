Organisator ASO dringt heftig aan bij Remco Evenepoel

Remco Evenepoel liet al weten dat hij in 2024 de Tour de France rijdt. Maar organisator ASO zou hem ook nog in een andere rittenkoers willen verwelkomen.

Volgend jaar rijdt Remco Evenepoel voor het eerst in zijn carrière de Tour de France, iets waar organisator ASO enorm blij mee is.

Maar de organisatie zou onze landgenoot ook graag verwelkomen in Parijs-Nice, een andere rittenkoers die ze organiseren. Dat was te horen in de voorstelling van het parcours voor 2024.

De ‘Koers naar de zon’ wordt van 3 tot en met 10 maart gereden. Christian Prudhomme, ook directeur van de Tour de France, kijkt uit naar deze editie Parijs-Nice.

“Het belooft een verkorte versie van de Ronde van Frankrijk in acht dagen te worden”, zei Prudhomme. “Nog meer dan normaal omdat de Tour de France in Nice zal finishen door de Olympische Spelen.”

Deelnemers werden er nog niet bekendgemaakt. “Het is te vroeg om daarover iets te zeggen, maar we maken ons geen zorgen over de kwaliteit van het deelnemersveld. Ik denk dat we echt op hem mogen hopen.”