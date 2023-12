De vlucht vooruit vs overdachte keuze: wat gaat de verrassende keuze van Pogacar in de praktijk opleveren?

Tadej Pogacar kiest in 2024 voor de Giro. Al hoeft dat op zich zeker nog niets te zeggen over de Tour de France, waar hij ook normaal gezien voor kiest. Is het de vlucht vooruit of een uitgekiend plan van de Sloveen?

Het hoofddoel van Tadej Pogacar in 2024 leek lange tijd de Tour de France te zijn. Hij mikte mogelijk ook op het klassieke voorjaar en op de Olympische Spelen. En daarna ook nog even het WK. Maar nu komt er dus plots ... de Giro d'Italia tussendoor gefietst.

En dus zal het een beetje afwachten worden wat Pogacar nu allemaal gaat doen. Het Vlaamse voorjaar lijkt er alvast bij in te gaan schieten, want er wordt vooral gedacht aan een heel Italiaans programma in voorbereiding op de Giro.

De Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan - San Remo zijn bij de drie koersen die meer dan waarschijnlijk op het programma staan van Tadej Pogacar. De Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik zijn bijvoorbeeld nog onder voorbehoud.

Rest de vraag bij velen: waarom kiest Pogacar voor deze nieuwe wind? Eerst en vooral: omdat hij graag eens de Giro wil winnen kunnen we vermoeden. In Italië zal de Sloveen zeker de topfavoriet zijn, temeer Evenepoel, Vingegaard en Roglic allen zullen passen.

Commercieel zal een jaartje met veel Italiaanse koersen Pogi ook zeker geen windeieren leggen. En ondertussen legt hij zelf zijn eieren in verschillende mandjes. Er zijn criticasters die er een vlucht vooruit in zien om niet alles op de Tour de France te zetten, met het risico daar opnieuw op een sterke(re) Vingegaard te botsen.

Dubbel haalbaar?

"Ik zie hem de Tour de France in ieder geval niet opgeven", aldus Dirk De Wolf in Het Nieuwsblad. "Of Pogacar zoveel minder gaat zijn in de Tour, in de veronderstelling dat hij de dubbel doet, dat weet ik nog niet", pikte Marc Sergeant meteen in.

Het zal de komende maanden moeten blijken wat de voorbereiding van Pogacar wordt, wat de invulling van zijn programma wordt en wat hij dan precies doet in de Giro en/of de Tour de France. We zijn alvast benieuwd ...