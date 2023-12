Sven Nys heeft bijzondere boodschap voor renners van Baloise Trek Lions

Het team van Sven Nys, Baloise Trek Lions, doet het iedere week uitstekend in het veld. Nys gaf zijn team dan ook een stevige pluim.

Met Thibau Nys, Joris Nieuwenhuis, Lars van der Haar en Pim Ronhaar heeft Nys vier toppers in zijn team bij de mannen. Bij de vrouwen rekent zijn team op Lucinda Brand en Shirin van Anrooij.

Iedereen in het team doet in zijn crossen dan ook zijn ding. Nys won in het begin van het seizoen drie keer, Nieuwenhuis zette een stap voorwaarts en won ook al drie keer in een cross van een klassement.

Ook de jonge Nederlander Pim Ronhaar doet het goed met twee overwinningen in de Wereldbeker en een tweede plaats in het klassement. Van der Haar won twee keer, maar is een vaste waarde in de top tien.

Trotse Nys

Lucinda Brand moest de start van haar veldritseizoen wat uitstellen door een blessure, maar ook zij won al twee keer en stond in haar acht crossen dit seizoen altijd op het podium.

Sven Nys is dan ook bijzonder trots op de prestaties van zijn team. "Het is fantastisch om zien hoe de ploeg de afgelopen maanden is geëvolueerd. Elke week opnieuw zie ik heel mooie prestaties. Deze ploeg is volwassen geworden en legt voor zichzelf de lat op de juiste hoogte. Ik ben trots op jullie."