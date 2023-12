Selectie voor Wereldbeker Antwerpen bekend: één nieuwkomer en een grote afwezige

Zaterdag wordt in Antwerpen een Wereldbekermanche gereden. Daar staat ook één nieuwkomer aan de start.

Hij had gehoopt om erbij te zijn en het is ook zo uitgekomen: Tim Merlier rijdt zaterdag zijn eerste cross van dit veldritseizoen.

De sprinter van Soudal-QuickStep maakt zaterdag zijn debuut in de Wereldbekercross van Antwerpen. Hij is opgenomen in de selectie van bondscoach Sven Vanthourenhout, zo laat de Belgische wielerbond Belgian Cycling weten.

Merlier zette de voorbije jaren met succes volop in op een carrière op de weg. In 2023 boekte hij maar liefst 11 ritzeges, met onder andere etappes in Parijs-Nice en de Ronde van Polen.

Vorig jaar kwam Merlier vijf keer aan de start van een cross, het is uitkijken hoeveel hij er deze winter zal afwerken. Ook Wout van Aert is zaterdag van de partij. Voor hem wordt het zijn tweede cross van het seizoen. Daarnaast is ook Thibau Nys naar een pauze van drie weken er opnieuw bij.

Bij de vrouwen zit Sanne Cant zit niet in de selectie. De Belgisch kampioene viel in Flamanville. Van die knieblessure is ze af, maar ze crosst nog niet opnieuw.