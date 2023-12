Tadej Pogacar getuigt over slechte ervaringen met Vlaamse fans in de Ronde van Vlaanderen

Tadej Pogacar was dit jaar de beste in de Ronde van Vlaanderen. Al waren niet alle toeschouwers langs de kant daar even blij mee.

Tadej Pogacar heeft als 25-jarige al heel wat mooie zeges op zijn palmares staan, 63 in totaal. Wat was nu de mooiste? "Eigenlijk al mijn overwinningen, maar die in de Ronde van Vlaanderen was heel speciaal", zei de Sloveen in een video met ex-renner Matthew Stephens. Vooral de passie van de Vlaamse fans langs de kant speelde daarin ook een grote rol, gaf de Sloveen toen. "Ik koers soms op adrenaline, ja. Het is een speciaal gevoel, zeker in Vlaanderen." Maar toch was er een klein negatief kantje aan zijn zege. "Ik werd op de Paterberg wel uitgejouwd. Gelukkig was het niet te veel”, lachte Pogacar. De Vlaamse fans hadden liever Van Aert zien winnen, die vierde werd. Hoewel Pogacar zijn zege in de Ronde van Vlaanderen dus hoog inschat, gaat de Sloveen zijn titel in 2024 niet verdedigen. Pogacar laat de kasseiklassiekers volledig schieten en focust zich op de Giro en de Tour.