Van der Poel verklaart zijn vorm na indrukwekkende inhaalrace en zegt of hij beter dan ooit is: "Dat was de spelbreker"

Ook als het met een inhaalrace moet gebeuren, staat er geen maat op de indrukwekkende Van der Poel. Na een mislukte start reed er niet veel volk meer achter hem, maar zijn inhaalmanoeuvres waren ronduit fenomenaal.

Mathieu van der Poel vertelt wat er juist gebeurde in het begin van de Wereldbekercross in Antwerpen. "Ik schoot uit mijn pedaal en ik kwam een beetje in de chaos terecht. Ik heb wel wat meegemaakt in de eerste ronden. Ik ben liever meteen mee. Het is niet zo'n gemakkelijk rondje om voorbij te steken."

In dat geval deed Van der Poel het wel heel vlot uitzien. "Het tempo ligt altijd hoog in de eerste ronden. Ik wilde mezelf ook niet opblazen. Ik heb wel mijn tijd genomen. Het is niet dat het gemakkelijk ging, ook voor mij was het afzien."

GEEN RUGKLACHTEN MEER VOOR VAN DER POEL

Is dit de beste Van der Poel ooit in het veld? "Ik heb nog wel andere goede seizoenen gehad. Ik ben fysiek in orde." En die fysieke paraatheid is cruciaal. "Dat was de voorbije twee seizoenen de spelbreker. Iedereen kent het verhaal van mijn rug."

Gelukkig is dat geen verhaal waar de wereldkampioen veldrijden nu nog veel last van heeft. "Ik denk dat ik er wel goed mee om kan in de cross en daardoor de allerbeste versie van mezelf kan zijn. Ik heb weinig mankementen momenteel en daardoor kan ik mijn kracht kwijt."