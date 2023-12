🎥 Spuwende Van der Poel pakt zeven op zeven in Hulst, Van Aert én Pidcock snel uitgeschakeld door pech

Mathieu van der Poel heeft ook de vestingen van Hulst bedwongen. De wereldkampioen reed snel weg, Van Aert en Pidcock hadden af te rekenen met pech.

Voor Tom Pidcock liep het al bij het induiken van het veld meteen mis. Zijn landgenoot Cameron Mason raakte uit balans en ging aanleunen bij Pidcock en de Brit ging tegen de grond. Zijn fiets was stuk en hij moest lopen tot de eerste materiaalpost.

Wout van Aert ging na tien minuten tegen de grond en had daarna ook problemen met zijn ketting. Hij moest achtervolgen en terugkomen vanuit 25ste positie, maar werd uiteindelijk toch nog vijfde.

Vooraan de wedstrijd was er opnieuw een onemanshow van Mathieu van der Poel. De Nederlandse wereldkampioen reed na iets meer dan tien minuten weg van de rest. Eli Iserbyt kende een offday en gaf op.

De mannen van Baloise Trek Lions vulden de overige podiumplaatsen met Nieuwenhuis als tweede en Van der Haar als derde. Pim Ronhaar werd vierde. Laurens Sweeck keerde na week terug en werd meteen zesde.

Spuwincident

Er was ook nog een smetje op de zevende zege op rij voor Mathieu van der Poel. In de slotronde spuwde hij nog in het publiek, naar enkelen die de wereldkampioen ronde na ronde uitjoelden.