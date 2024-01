Ook huidig bokser Zico Waeytens kiest kant in spuwincident met Mathieu van der Poel: "Brak zeker iemand zijn neus"

Velen hebben wel een mening over het spuwincident met Mathieu van der Poel. Ook Zico Waeytens heeft zich hierover uitgesproken op sociale media.

Waeytens kan zich inleven in de positie van Mathieu van der Poel omdat hij zelf bijna tien jaar wielrenner is geweest. Inmiddels heeft Waeytens het wielrennen vaarwel gezegd en richt hij zich op het boksen. Bij het waarnemen wat Van der Poel meemaakte in Hulst komt de vechtersbaas in hem al naar boven.

"Dat Mathieu van der Poel spuugt naar iemand in het publiek, is begrijpelijk", neemt Waeytens het op voor de wereldkampioen veldrijden. Met de hashtag TeamCoureurs maakt de Belg duidelijk dat hij aan de kant van Van der Poel staat in deze hele kwestie.

Dat @mathieuvdpoel spuugt naar iemand in het publiek is begrijpelijk, wat ik niet begrijp: moest ik in het publiek staan en dit zien of horen, brak ik zeker iemand zijn neus 👃🏼👊🏼 ( voor iedere renner trouwens ) #Teamcoureurs — zico waeytens (@ZicoWaeytens) December 31, 2023

Het boegeroep van die treiterende mensen langs de kant kan op heel wat minder begrip rekenen. "Moest ik in het publiek staan en dit zien of horen, brak ik zeker iemand zijn neus (voor heel wat renners trouwens)", schreef Waeytens nog voor het einde van het jaar 2023 in een bericht op X.