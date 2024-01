Cian Uijtdebroeks wil voor primeur zorgen samen met nieuwe ploegmaat Wout van Aert

Cian Uijtdebroeks (20) rijdt na veel vijven en zessen toch voor Visma-Lease a Bike in 2024. En het Belgische toptalent kent ook al zijn programma in aanloop naar de Giro.

Na zijn transfer van BORA-hansgrohe naar Visma-Lease a Bike is de storm rond Cian Uijtdebroeks gaan liggen. Het jonge Belgische toptalent kan zich nu focussen op het sportieve, nog altijd het belangrijkste.

Zijn debuut voor Visma-Lease a Bike maakt Uijtdebroeks in O Gran Camino (22/02-25/02) in Spanje. Daarna rijdt hij ook Tirreno-Adriatico (04/03-10/03) en de Ronde van Catalonië (18/03-24/03).

Etappezege in de Giro

"In die wedstrijden wil ik al goed zijn. Daarna trek ik op hoogte om me optimaal voor te bereiden op de Ronde van Italië, waar ik op etappezeges mik samen met Wout van Aert en Olav Kooij", zegt Uijtdebroeks op de teamwebsite.

Een etappezege zou een primeur zijn voor Uijtdebroeks, want hij won nog niet bij de profs. Een vierde plaats in de vierde rit van de Ronde van Zwitserland was zijn beste resultaat in 2023, maar wel op een minuut van Felix Gall.

"Wat het eindklassement betreft krijg ik een vrije rol, waar ik mijn ding kan doen zonder al te veel druk." In 2023 kreeg Uijtdebroeks ook zo'n vrije rol in de Vuelta, hij werd toen meteen achtste in het eindklassement van zijn eerste grote ronde.