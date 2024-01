Gilbert hekelt Soudal Quick-Step maar gelooft in Tour-kansen Evenepoel en zegt aan welke voorwaarden hij kan winnen

Philippe Gilbert heeft de opmars van Remco Evenepoel nog meegemaakt in het peloton. De Tour en Remco, kan dat iets worden? Het is de vraag van 1 miljoen in 2024.

Philippe Gilbert buigt zich hierover bij Sudinfo. "We verlangen er allemaal naar dat een Belg de gele trui terug naar ons land brengt, na al die tijd dat we er al op moeten wachten! Ik weet dat we met Remco Evenepoel een kans hebben om de Tour te veroveren. Dit jaar, of later." Dat zou ultiem succes op korte termijn betekenen. De allergrootsten hebben ook niet zo heel lang op hun eerste Tour-zege moeten wachten. "Tadej Pogacar en Eddy Merckx, om maar twee voorbeelden te nemen, hebben de Tour gewonnen bij hun tweede deelname. Ik heb de indruk dat onze landgenoot wacht op een editie op zijn maat." UITKIJKEN NAAR TOUR OP MAAT VAN EVENEPOEL Gilbert legt uit wat hij daarmee bedoelt. "De dag dat de ASO beslist om meer de kaart te trekken van een renner zoals Remco, met meer tijdritten en minder bergen, zijn zijn kansen reëel." Ondanks het geloof in het kunnen van de ex-wereldkampioen is de voormalige ploegmaat van Evenepoel ook wel realistisch. "Laten we niet vergeten dat Remco de Tour nog moet ontdekken. Om zich te kunnen mengen in de strijd Pogacar-Vingegaard, moet hij op 110% van zijn capaciteiten zitten." Gilbert pleit ook voor cohesie bij Soudal Quick-Step, dat hij 'catastrofische communicatie bij het fusieverhaal' verwijt, om Evenepoel goed bij te staan.