Leider in de Wereldbeker geeft forfait voor Zonhoven: "Dat is nu belangrijker"

Ceylin del Carmen Alvarado was dé topfavoriete in de cross in Gullegem. Van bij de start draaide het echter meteen vierkant en uiteindelijk gaf ze ook op. Nu geeft ze ook forfait voor de Wereldbeker van zondag in Zonhoven.

Het was de eerste keer sinds anderhalf seizoen geleden dat Alvarado nog eens de streep niet haalde. Vanuit vijfde positie gaf ze er de brui aan ongeveer halfweg koers in Gullegem. Rugproblemen lagen (mee) aan de oorzaak.

Leidster past voor Zonhoven

Ook zondag in Zonhoven zal ze niet starten. Nochtans is Alvarado leider in het Wereldbekerklassement, maar in Zonhoven zal ze haar voorsprong dus wat zien verkleinen. De Nederlandse wil haar rug de nodige rust geven, ook met oog op het NK en het WK later dit seizoen nog.

"Het is jammer, want in Zonhoven had ik weer een stap richting de eindzege kunnen zetten. Maar een bezoek aan de osteopaat is nu belangrijker", aldus Alvarado in een reactie tegenover Het Laatste Nieuws over morgen. "In Gullegem kon ik nauwelijks lopen in de modder en ik kon ook geen kracht op de pedalen zetten."