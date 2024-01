Michael Vanthourenhout nét op tijd in vorm? Hij laat zich uit over Gullegem én blikt nu al vooruit richting BK

De Hexia Cross in Gullegem werd een prooi voor Europees kampioen Michael Vanthourenhout. Die lijkt zo net op tijd klaar te raken voor het BK. Kan hij daar - net als op het EK twee maanden geleden - zijn titel een jaartje verlengen.

De Europese kampioen had in zijn nieuwe trui nog niet weten te winnen de voorbije twee maanden, maar in Gullegem was het uiteindelijk dus wél raak. En dus mag er opnieuw gedroomd worden van meer, ook met oog op het BK.

Krijgen we de Belgische trui ook de komende maanden niet te zien in het veld? Dan zou Vanthourenhout opnieuw de Belgische titel moeten pakken. "Het is nog niet zoals het moest en het is twee maanden geleden, maar het is heel mooi om nog eens te winnen."

Boost richting Belgisch Kampioenschap

"Ik was topfavoriet, dat is nooit makkelijk om mee om te gaan. Dit geeft zeker een boost voor de volgende weken en zeker ook met oog op het Belgisch Kampioenschap. Ik ben blij dat het nog eens gelukt is, het gevoel op de fiets was heel goed."

"Week na week wordt het beter. Het wordt nu zaak om na een drukke periode op de goede momenten goed te rusten, zodat er nog een paar procentjes bijkomen richting volgend week. Ik denk wel dat dat moet kunnen", aldus nog Vanthourenhout tegen VTM.