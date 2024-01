Van Aert zal nog altijd tegen sterke Pogacar moeten strijden en haalt ook wat anders aan: "Dat wil ik helemaal niet"

De blik kan al stilaan naar de weg voor Wout van Aert. In de Giro zal hij het opnemen tegen Pogacar. Van Aert kondigde dan wel aan dat hij zonder klassementsambities naar die grote ronde trekt, maar Pogacar kan nog altijd een concurrent zijn voor ritzeges.

Bij In De Leiderstrui komt het aspect naar voren dat Visma-Lease a Bike naast Van Aert nog een snelle man zal meenemen met Olav Kooij. "Je hebt twee dingen in deze ploeg: je rijdt nooit een race waarin je kunt denken dat het allemaal om jou draait. Dat wil ik ook helemaal niet", maakt Wout van Aert duidelijk.

En dan is er dus nog een tweede zaak. "Je rijdt een grote ronde in deze ploeg ook nooit met een matig team. Er zijn altijd sterke mannen, die je naar de finale kunnen brengen en de race kunnen controleren. En dan is het voor mij en Olav allebei een eer om leiders te zijn van zo’n team."

AANGEPASTE OPENINGSRIT VALT VAN AERT OP

Op de meer lastige aankomsten zal wellicht Van Aert wel uitgespeeld worden, om het dan bijvoorbeeld tegen een Pogacar op te nemen. "Ik zag dat ze de eerste etappe al hebben aangepast. Ze hebben een steile klim in de laatste vijf kilometer gestopt en twee dagen later werd bekend dat Pogacar gaat rijden."

Van Aert oordeelt dus dat het lastig zal zijn om Pogacar op de openingsdag van de Giro te kloppen en de roze trui te nemen. Dan nog nog blijven er natuurlijk wel drie weken over om alle kansen zo goed mogelijk te grijpen.