Gerben Thijssen doet het verhaal over dopingschorsing van zijn vriendin Shari Bossuyt

Shari Bossuyt werd begin december voor twee jaar geschorst voor dopinggebruik. Ze maakte het nieuws deze week zelf bekend.

Precies hetzelfde als Toon Aerts. Shari Bossuyt is voor twee jaar geschorst voor dopinggebruik. “Pech. Een spijtige samenloop van omstandigheden”, noemt haar vriend Gerben Thijssen het in Het Belang van Limburg. Vooral het feit dat ze als wielrenster zelf haar onschuld moet bewijzen om de opgelegde straf van twee jaar schorsing te ontlopen snappen ze niet.

“Shari heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de uitspraak. Niet enkel vanwege het financiële aspect - want dat zou ik voor een stuk kunnen opvangen - maar gewoon omdat ze er de mentale kracht niet meer voor heeft. Ze wil wegblijven van de stress die de zaak met zich meebrengt.”

Door de zaak van Toon Aerts is bewezen dat het zo goed als onmogelijk is om het tegendeel te bewijzen. “Dat is als zoeken naar een naald in een hooiberg. Dus hebben we besloten dat we onszelf niet langer blaasjes wijsmaken. We zullen er ons jammer genoeg bij moeten neerleggen. En zorgen dat Shari in juni 2025 110% klaar staat om te tonen wie ze eigenlijk is.”