Jurgen Mettepenningen onthult hoe Van der Poel toch geklopt kan worden op het WK

Met Belgisch kampioen Eli Iserbyt en Europees kampioen Michael Vanthourenhout heeft Jurgen Mettepenningen nu twee kampioenen in zijn ploeg. Hij is uiteraard bijzonder tevreden.

Dat Eli Iserbyt, toch de poulain van Mettepenningen, eindelijk zijn eerste Belgische titel bij de profs kon pakken, deed hem zichtbaar deugd. "Eli heeft de voorbije jaren al heel veel betekend de voorbije jaren", zei hij bij Sporza.

"Hij is op basis van dit seizoen zeker de verdiende winnaar en Belgische kampioen", vindt Mettepenningen. "Er is geen discussie vatbaar. Als er één iemand dit verdient, dan is het Eli wel."

"Hij geeft iedere week het beste van zichzelf, heel constant is en blijft vechten. Hij is vandaag de terechte winnaar als je het hele seizoen bekijkt", stelde Mettepenningen nog.

WK veldrijden Tabor

Over drie weken staat er ook nog het WK veldrijden op het programma. Kan Iserbyt Van der Poel daar iets in de weg leggen? "Als het op één parcours kan lukken, dan kan het misschien wel in Tabor zijn."

"Het is daar nu hard aan het vriezen, het kan sneeuwen. Die ondergrond zal heel bepalend zijn en pech zal in een klein hoekje schuilen. Daar moet je natuurlijk wel niet op rekenen en hopen, maar je weet nooit."

Al is Mettepenningen wel realistisch over de winstkansen tegen Van der Poel in Tabor. "In normale omstandigheden is het WK voor Mathieu van der Poel. Maar wij zijn Belgisch kampioen en Europees kampioen, ons seizoen is geslaagd."