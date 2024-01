Dylan Groenewegen heeft een plan om België te veroveren

Dylan Groenwegen won dit weekend de eerste koers op Europese bodem. De Nederlander heeft een duidelijk plan voor 2024.

Het was meteen prijs voor Dylan Groenewegen, in de eerste Europese koers. Zijn ploeg is enorm versterkt in de breedte richting de sprinterstrein.

Caleb Ewan en Max Walscheid kwamen erbij, maar ook voor andere terreinen werd met Luke Plapp en Mauro Schmid de nodige versterking binnengehaald.

“De ploeg is flink aan het bouwen en dat lukt goed. Het niveau is hoger aan het worden en de ploeg wordt ook steeds professioneler, dat merk je. Nu is het aan ons om dat om te zetten in resultaten”, klinkt het bij de Nederlander aan Indeleiderstrui.

Groenewegen heeft een grote afspraak in de Tour de France, maar hij mikt vooral ook op de koersen in België dit jaar. “Bredene-Koksijde, Gent-Wevelgem, Scheldeprijs, Brugge-De Panne... die koersen”, zijn de grote doelstellingen.